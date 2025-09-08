Tavarajuna törmäsi kaksikerrosbussiin Meksikossa – ainakin 10 kuollut

Ainakin 10 ihmistä on kuollut ja 61 loukkaantunut junan ja linja-auton yhteentörmäyksessä Meksikossa, kertoo uutistoimisto Reuters.
Tavarajuna törmäsi kaksikerroksiseen bussiin Meksikon pääkaupungin Méxicon luoteispuolella, paikalliset viranomaiset ilmoittivat maanantaina.
Onnettomuus tapahtui teollisuusalueella moottoritiellä Atlacomulcon ja Maravatíon välillä.
Paikalta otetuissa kuvissa näkyy, että bussin yläkerran etuosa on murskaantunut ja metallirunko pahoin vaurioitunut.
Pelastushenkilöstö eristi alueen nopeasti.