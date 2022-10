Video: Ukrainan sotilaat repivät Venäjän liput alas Lymanissa – "Rusistien täytyy tietää, ettei heillä ole elämää maassamme"

Uutistoimisto Reuters on vahvistanut geopaikannuksella rakennuksen sijainnin, mutta kuvausaikaa ei ole pystytty vahvistamaan. Videon on jakanut myös Ukrainan puolustusministeriö.

Nöyryyttävä tappio Venäjälle

Lymanissa taistelleiden venäläisjoukkojen on arvioitu olevan heikosti koulutettuja ja riittämättömästi varustettuja, ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) kirjoitti perjantaina.