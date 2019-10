Poliisi epäilee Nurmijärven koulupaloa tahallaan sytytetyksi – ei kommentoi epäiltyjä

Poliisi ei ota kantaa siihen, onko sillä tekoon liittyen epäityjä tai kuinka monta heitä on. Myöskään rikoksen tekotapaa ei kommentoida.

Palo syttyi talon ulkopuolella

– Karkeasti sanottuna koulusta on palanut yksi kolmasosaa. Käsitykseni mukaan se osa koulusta joka on palanut, on palanut korjauskelvottomaksi, sanoo Nurmijärven kunnan tilakeskuspäällikkö Ville Könönen STT:lle.