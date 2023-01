Perussuomalaiset leikkaisi kehitysavusta, KD tyrmää: "Varsin kyseenalaista" – katso, kuinka nuoret tulistuivat talouskeskustelusta

Vaalikevät on tuloillaan, ja keskustelu Suomen taloudesta käy kiivaana. Erityisesti gallup-kyselyitä johtava kokoomus on peräänkuuluttanut leikkauksia ja julkisen talouden tasapainottamista.

Verohelpotukset ratkaisu vai ongelma?

– Pitää tarkastella menoja ja niistä pitää pystyä karsimaan, mutta on myös lisättävä talouskasvua, sanoo Kristillisdemokraattien pääsihteeri Tommi Terä.

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen taas on eri linjoilla.

Kehitysavusta leikkaaminen hiillosti keskustelua – "Marginaalinen osuus Suomen taloudessa"

"Kehitysyhteistyötä tulee tehdä silloin, kun talous on ylijäämäistä"

– Tässä hetkessä se olisi varsin kyseenalasta. Kehitysapu on tapa ratkaista globaaleja haasteita ja ongelmia yhdessä. Se on myös ulkopoliittinen areena Suomelle vaikuttaa asioihin. On ihan turha luulla, etteikö sitä huomattaisi, jos Suomi ei siellä olisi, Terä toteaa.