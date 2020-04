Video: Näyttääkö lentomatkustaminen tältä koronakriisin jälkeen? Ensimmäiset innovaatiot matkustamon virussuojista julki

Ensimmäinen malli on läpinäkyvästä materiaalista valmistettu Glassafe-nimeä kantava suojus. Malli asennetaan penkin yläpuolelle, jonka jälkeen se suojaa istuimessa istuvaa henkilöä ulkopuolisilta haittatekijöiltä. Suojaimen avulla vältetään ja minimoidaan kontaktit muihin matkustajiin, jonka avulla olisi tarkoitus vähentää riskiä viruksen tarttumisesta. Suojus on kevyt ja tarpeen vaatiessa helppo irroittaa.

Tämän lisäksi Aviointeriors S.p.A. on kehitellyt uudenlaisen Janus-istuinmallin, jossa kolmen istuimen rivissä keskimmäinen on käännetty toisinpäin. Jokaisen istuimen ympärillä on Glassafe-mallin mukainen läpinäkyvä suojus, joka suojaa matkustajaa bakteerien leviämiseltä ja ihmiskontakteilta. Istuin on saanut nimensä roomalaisen kaksikasvoisen jumalan mukaan.