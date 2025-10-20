Ott Tänak oli vähällä ajaa Keski-Euroopan MM-rallissa ulos samassa paikassa kuin Thierry Neuville vain muutamaa tuntia aiemmin.

Neuvillen kisa päättyi sunnuntain ensimmäisellä erikoiskokeella, kun hän ajoi neljän kilometrin kohdalla 15:ttä erikoiskoetta odottaneeseen vasemmalle kääntyvään mutkaan liian kovaa ja päätyi keula edellä päin sillankaidetta.

– Nuotti oli vähän liian nopea. Todella kapea paikka. Auto aliohjasi jo mutkan sisääntulossa. Kun mutka kääntyi enemmän kuin odotin, oli liian myöhäistä. Isku oli aika kova, Neuville kertoi myöhemmin.

Erikoiskoe jäi tapauksen vuoksi kesken. Pätkän ehtivät ajaa läpi vain Sebastien Ogier, Gregoire Munster ja Josh McErlean.

Kun sama pätkä ajettiin kolmisen tuntia myöhemmin toiseen kertaan, Tänak kertoi ek-haastattelussa olleensa vähällä ajaa ulos samassa paikassa. Jo väliajoista oli ennen tätä käynyt ilmi, että Elfyn Evansin kanssa kakkossijasta taistellut virolainen jäi kyseisellä osuudella walesilaisesta yli viisi sekuntia.

Kisan päätteeksi kaksikon välinen ero oli 5,6 sekuntia Evansin hyväksi.

Sunnuntai-iltana Hyundai jakoi sosiaalisessa mediassa videon, jossa on katsottavissa auton sisäkamerasta sekä Neuvillen ulosajo että Tänakin läheltä piti -tilanne. Videosta käy ilmi, että Tänakin pelasti hänen sähäkkä reagointinsa tilanteessa.