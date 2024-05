Video Jesse Puljujärven vuodentakaisesta tilasta vetää hiljaiseksi – paluu tästä hetkestä tuntuu jo ihmeeltä

On suorastaan ihme, että Puljujärvi pelaa tällä hetkellä arvokisoissa. Alle vuosi sitten hän opetteli uudelleen kävelemään molempien lonkkien leikkauksen jäljiltä.

– Kaikki oli siinä, ja sittenhän siinä on oma tie minulla ollut, jota on kuljettu.

”Pulju” on puheenvuoronsa totisesti ansainnut. Videolla on haastattelun lisäksi myös kuvaa hänen vaikeasta kuntoutustilanteestaan vuosi sitten. Entä mitä mieltä hän on meemeistä, joissa naureskeltiin hänen heikolle englannin kielen taidolleen?