Victor, 53, hurahti kehonmuokkaukseen – "tosielämän demonin" käärmeimplantit ällistyttävät: "Tekevät minusta ainutlaatuisemman"

Uruguayssa asuva Victor H. Peralta , 53, on muokannut kehoaan erilaisin tatuoinnein ja operaatioin. New York Post kertoo, että hiljattain hän otti käsiinsä "käärmeimplantit".

Ensimmäinen tatuointinsa Victor otti 13-vuotiaana. Hän tatuoi sanan "f*ck" vasemman kätensä sormiin. Nyt liki 95 prosenttia hän kehostaan on tatuoitu.

Tatuointien lisäksi Victor on teetättänyt monenlaisia kehonmuokkausoperaatioita. Hänen päänahkaansa on esimerkiksi kaiverrettu numero 666. Ihon alta näkyy myös tähdenmuotoisia kohoumia ja kalloon on istutettu 500 dollarin metallisarvet.