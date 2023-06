Vetäytyykö Wagner Group taisteluista? Prigozhin: "Emme ole varmoja, jatkammeko sotimista Ukrainassa"

On epäselvää, kuinka vakavissaan Prigozhin oli lausunnossaan.

Prigozhin on ollut jo pitkään kiistoissa Venäjän puolustusministeriön kanssa. Kiistojen aiheita on ollut monia, aina huonosta johtajuudesta ammusten puutteeseen.

Yhdysvaltalaisen ajatushautomon Institute for the Study of Warin (ISW) mukaan Venäjän puolustusministeriö yrittää määräyksellä siirtää Wagner-palkka-armeijan ja muita venäläisiä sotilaallisia ryhmittymiä alaisuuteensa.