Vesimiehen syyshoroskooppi 2022: Saatat kokea todellisen salamarakastumisen

Sinkkuvesimiehillä alkusyksy on mitä parhainta aikaa rakkaudelle. Saatat tavata jonkun uuden ihmisen ja kokea todellisen salamarakastumisen. Eikä tämä rakastuminen mene yhtä nopeasti ohi kuin alkoi, vaan kyseessä voi olla alku pitkäaikaiselle ja pysyvälle parisuhteelle.

Seuraelämä vilkastuu liikaakin

Jo parisuhteessa elävienkin vesimiesten syksy on täynnä rakkautta ja romantiikkaa. Kumppanisi seisoo vakaasti rinnallasi, ja tunnet itsesi todella etuoikeutetuksi, kun sinulla on hänet.

Vesimiesten seuraelämä on tänä syksynä varsin vilkasta, ja ajoittain se voi olla mielestäsi jopa liiankin vilkasta. Välillä etsit melkein tekosyitä voidaksesi jäädä kotiin lukemaan hyvää kirjaa tai vain loikoilemaan sohvalle ja katsomaan hyvää elokuvaa.

Työelämässä muutoksia

Vesimiesten perhe-elämä on vilkasta ja lämminhenkistä. Tapaat sekä lähintä perhettäsi että kauempia sukulaisia syksyn aikana tämän tästä. Voit myös olla varma, että he ovat aina tukenasi, kun tukea tarvitset. Veri todellakin on vettä sakeampaa.