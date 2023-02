Arttu Wiskari osti tontin Lapista – muusikolla on tiluksia varten selkeät suunnitelmat: "Nyt täytyy kysellä tarjouksia..."

Muusikko kertoi haastattelussa, että vaikka hän ei enää tänä päivänä osallistu itse kappaleidensa kirjoittamiseen, on hänellä kuitenkin biisinkirjoitukseen liittyvä haave.

– Minulla on ollut haaveena, että perustan Lappiin tällaisen pienen lomakylän, joka tulee vain ja ainoastaan biisinkirjoitustarkoitukseen, hän paljasti.

– Biisinkirjoituksessa tärkeintä on se, että keskityt siihen biisin tekemiseen, etkä niinkään siihen, että voit katsoa kännykästä, mikä Kallion baari on tänään kahteen asti auki, että kerkeää vielä kaljalle, hän sanoi.

Wiskarin mukaan mökkien vuokraaminen biisinkirjoitusta varten on yleistä. Hän on suunnitellut lomakylänsä koostuvan viidestä-kuudesta mökistä, joista löytyy vain tietyt virikkeet. Mökit on Wiskarin mukaan kuitenkin tarkoitettu yksinomaan musiikin kirjoittamiseen.