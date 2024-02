Veronica Verho reagoi somessa saamaansa törkykommenttiin yllättävällä tavalla: "Tuntuu, että poika oppi siitä paljon"

Verho aloitti videobloggaamisen YouTubessa ollessaan vasta 16-vuotias. Nyt 27-vuotias juontaja toteaa, että some on muuttunut vuosien mittaan valtavasti, ja se näkyy muun muassa hänen saamassaan palautteessa.

Verho ajattelee, että videopalvelu TikTok on tuonut someen todella raadollisen puolen. Hän on huomannut, että TikTokissa on hyvinkin nuoria ihmisiä, jotka haluavat olla somevaikuttajia ja tehdä vaikuttajatyylistä sisältöä palveluun. Tällaisten videoiden kommenttikentissä on usein vastassa surullinen näky.