Veronica, 30, menetti jalkansa, kun Venäjä iski leikkipuistoon – Amnesty listasi hirmutekoja Harkovassa: "En tule koskaan ymmärtämään heitä"

Amnestyn mukaan se pystyy osoittamaan, että Venäjä on käyttänyt toistuvasti 9N210/9N235-rypälepommeja ja sirotemiinoja. Kummatkin on kielletty kansainvälisissä sopimuksissa summittaisuutensa vuoksi.

– Ihmisiä on kuollut kodeissaan ja kaduilla, leikkipuistoissa ja hautausmailla, humanitaarista apua jonottaessaan ja ruoka- tai lääkeostoksilla, sanoo Amnestyn kriisitutkija Donatella Rovera tiedotteessa.

Harkovan alueen sotilashallinnon edustajan mukaan yli 600 ihmistä on kuollut ja yli 1200 loukkaantunut sodan alun jälkeen alueella.

Leikkipuistossa istunut nainen menetti jalkansa

Yksi hyökkäysten uhreista on maaliskuussa Saltivkan leikkipuistossa oikean jalkansa menettänyt 30-vuotias Veronica Tsherevytshko.

– Elämäni on jakaantunut aikaan ennen tuota maaliskuista päivää ja aikaan sen jälkeen. Tulen tottumaan tähän, mutta vielä en ole siinä pisteessä. Yritän usein koskea jalkaani tai rapsuttaa sitä. En tiedä, mitä sanoisin iskun tekijöille. En tule koskaan ymmärtämään heitä.

Raportissa järjestö on haastatellut yli sataa muuta henkilöä, mukaan lukien iskujen uhreja ja näiden läheisiä.

Merkkejä rypälepommeista

Amnesty raportoi, että rypälepommi-iskujen jäljiltä sen edustajille on näytetty metallisirpaleita, joista tunnistettiin 9N210/9N235-rypälepommien palasia

– Laajalti kiellettyjen rypälepommien toistuva käyttö on järkyttävä osoitus täydellisestä piittaamattomuudesta siviilejä kohtaan. Iskuihin syyllistyneiden venäläisjoukkojen on jouduttava vastuuseen teoistaan, ja uhrien sekä heidän perheidensä on saatava korvaus kärsimyksistään, Amnestyn tiedotteessa vaaditaan.