Ensi vuoden verokortti tulee voimaan jo tammikuussa

Lisäksi verokortille merkitty tuloraja on laskettu koko vuodelle eli 12 kuukaudelle. Verohallinnon mukaan uudistuksen tarkoitus on helpottaa veroprosentin ja tulorajan seuraamista.

– Omien havaintojemme ja saamamme palautteen perusteella verokortille merkitty 11 kuukauden tuloraja on asiakkaille hankala hahmottaa. Noin puolet Verohallintoon tulevista yhteydenotoista liittyykin verokorttiin, sanoo menettelypäällikkö Päivi Ylitalo Verohallinnosta tiedotteessa.

– Meiltä on paljon pyydetty sitä, että verokortti voisi tulla voimaan jo vuoden alussa. Uskomme, että muutos on asiakkaille mieluinen, kun verokortin tulorajan riittävyyttä on aiempaa helpompaa seurata.