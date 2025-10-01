Patrik Laine venytti ylivoimalla verkkoja, kun Montreal rusikoi Ottawan NHL:n harjoitusottelussa maalein 5–0. Tunteikkaassa ottelussa jaettiin peräti 152 jäähyminuuttia.
Ottelun toisessa erässä ylivoimalla pelannut Montreal petasi paikan Laineelle, joka teki työtä käskettyä. Osuma oli samalla Laineelle toinen yhteensä viidessä harjoitusottelussa.
Myös Oliver Kapanen onnistui Montrealin paidassa maalinteossa. 18 kertaa torjunut Ottawa-vahti Leevi Meriläinen joutui antautumaan maalillaan viidesti.
Canadiens kohtaa Suomen aikaa sunnuntaiaamuna viimeisessä harjoitusottelussaan jälleen kerran Ottawan. NHL:n runkosarjan Montreal aloittaa lokakuun 9. päivä Toronton vieraana.