Patrik Laine pääsi jälleen huudattamaan Montreal Canadiensin kotiyleisöä, kun punapaidat kohtasivat toisen Kanadan suurseuran Toronto Maple Leafsin paikallista aikaa torstaina pelatussa NHL:n harjoitusottelussa.

Laine tulitti maalin ylivoimalla tutulta paikalta ja tutulla one-timer-laukauksellaan, jolla hän teki tuhoja myös viime kaudella. Osuman syöttivät Ivan Demidov ja Filip Mesar.

Suomalaishyökkääjän maali oli kuitenkin laiha lohtu Montrealille, sillä Toronto vei lopulta voiton lukemin 7–2.

Torontoon Utahista siirtynyt suomalaishyökkääjä Matias Maccelli taas kirjautti pelistä itselleen kaksi syöttöpistettä.

Runsasmaalinen kierros

Detroitissa kotijoukkue Red Wings voitti Buffalo Sabresin 5–2.

Alkuviikosta Buffalon paidassa ihastuttaneen Konsta Heleniuksen peli oli hankala. Peliaikaa kertyi reilut 14 minuuttia, mutta tulosta ei tullut. Sen sijaan Helenius oli kentällä kahden vastustajan maalin aikana.

Paikallista aikaa torstaina alkaneet pelit ovat olleet varsin runsasmaalisia. Vähiten maaleja on toistaiseksi nähty Philadelphia Flyersin ja Washington Capitalsin ottelussa, jonka Washington voitti 5–1.