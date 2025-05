Verinen tappo Oulussa – uusi epäilty otettu kiinni

Poliisi on ottanut kiinni uuden henkilön liittyen 7. toukokuuta Oulun Kaukovainiolla tapahtuneeseen väkivallantekoon, jossa yksi henkilö menehtyi.

MTV Uutisten saamien tietojen mukaan kiinniotto on osa laajempaa tutkintaa, jossa selvitetään henkilön mahdollista osallisuutta tekoon.

Tapaus on edennyt poliisitutkinnassa, ja kiinniotetun henkilön osuutta tutkitaan nyt epäiltynä taposta. Poliisi ei toistaiseksi ole kommentoinut, millä perusteella uusi henkilö on otettu kiinni tai mikä hänen tarkka roolinsa mahdollisesti on.

Viime perjantaina Oulun käräjäoikeus vangitsi vuonna 2000-luvulla syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta. Vangittu henkilö on toistaiseksi ainoa, jota epäillään päätekijäksi väkivallanteossa. Muut aiemmin kiinniotetut henkilöt on vapautettu, eikä heitä epäillä tällä hetkellä rikoksesta.