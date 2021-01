Poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta Oulun Puolivälinkankaalla – vainaja löydetty yksityisasunnosta

Esitutkinnan tämän hetkisen tilan perusteella poliisi epäilee, että kiinniotettu henkilö on ampumalla tappanut asunnossa vierailulla olleen uhrin. Tapahtuma-aikaan asunnossa on ollut muitakin henkilöitä ja tutkintaan liittyen poliisi on suorittanut muitakin kiinniottoja.