Venla sai ADHD-diagnoosin vasta 25-vuotiaana, kun hän aloitti työelämässä – "En ollut sellainen lapsi, joka hyppii ympäri ämpäri"

Mikä on ADHD? ADHD tarkoittaa aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriötä, joka heikentää toimintakykyä. Sen ydinoireet ovat tarkkaamattomuus, ylivilkkaus ja impulsiivisuus, joita voi esiintyä erilaisessa suhteessa toisiinsa, ja jotka ovat jatkuneet koko elämän ajan.

ADHD:ta hoidetaan sen mukaan, mikä on kullekin potilaalle tarpeen. Hoito on joko psykososiaalista hoitoa, lääkitystä tai kumpaakin. Psykososiaalisia hoitoja ovat muun muassa psykiatristen poliklinikoiden järjestämät kuntoutukset, psykoterapia tai neuropsykologinen kuntoutus.

Hoitamattomana ADHD voi haitata opintoja ja työllistymistä ja suurentaa psykiatristen häiriöiden, syrjäytymisen ja päihteiden käytön riskiä. Lähteenä on käytetty Leppilän ja Virta-Jämiän haastatteluja ja Käypä hoito -suositusta.