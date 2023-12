Venezuelassa kannatetaan Guyanan läntisen puoliskon liittämistä osaksi Venezuelaa

Lisäksi Venezuela on myöntänyt valtio-omisteiselle öljy-yhtiölle luvan aloittaa öljynporauksen alueella. Essequibossa tiedetään olevan runsaasti öljyvaroja.

Guyana on ilmoittanut pyytävänsä apua YK:n turvallisuusneuvostolta, jos Venezuela aikoo ryhtyä jatkotoimiin Essequibon liittämiseksi sunnuntain kansanäänestyksen jälkeen.

Kiista Essequibon alueen hallinnasta on kärjistynyt sen jälkeen, kun öljy-yhtiö ExxonMobil löysi sieltä öljyä vuonna 2015. Venezuelalla on niin ikään merkittävät öljyvarannot, mutta maan talous on ollut vuosikausia kaaoksessa.