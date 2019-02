Venezuela katkaisi yhteydet saarelle, josta hätäapua olisi ohjattu maahan – armeija hälytysvalmiudessa mahdollisten rajaloukkausten varalta

Alankomaille kuuluva Curacaon saari on suunnitellut ottavansa vastaan hätäapua, jota Yhdysvallat yrittää toimittaa Venezuelaan.

Paikallinen armeijan komentaja vahvistaa mediatiedot, joiden mukaan Venezuela on määrännyt meri- ja ilmayhteydet Curacaoon suljettaviksi. Sulku koskee myös läheisiä Aruban ja Bonairen saaria.

Yhdysvallat on jo toimittanut kymmenien tonnien edestä apua Kolumbiaan odottamaan pääsyä rajan yli. Presidentti Nicolas Maduro on kieltäytynyt ottamasta apua vastaan, sillä hänen mielestään avustusoperaatio on ensiaskel Yhdysvaltain hyökkäyksessä Venezuelaan.