Venemyynnin hurja kasvu jatkuu, taustalla korona – "Kun mökkeily lisääntyy, veneilykin lisääntyy"

Rekisteröintivelvoite koskee vähintään 5,5 metriä pitkiä purje- tai moottoriveneitä. Rekisteröitävän veneen moottoritehon alaraja on 15 kilowattia eli 20,4 hevosvoimaa. Ensirekisteröidyistä vesikulkuneuvoista noin 70 prosenttia on viime vuosina ollut moottoriveneitä ja noin neljännes vesiskoottereita. Muita kulkuneuvotyyppien rekisteröintejä on ollut vain muutama prosentti.