Veneen perämoottoreita katoaa mystisesti Savonlinnan alueella – poliisi epäilee järjestelmällistä rikollisuutta

Poliisi epäilee, että useita perämoottoreita on varastettu syyskuun alkupuolella Parikkalan ja Savonlinnan väliseltä alueelta.

Varastetut perämoottorit on etsintäkuulutettu. Esitutkinnan aikana useita henkilöitä on nimetty rikoksesta epäillyksi, ja myös heidät on etsintäkuulutettu.