Tunnistatko näitä kelloja, koruja ja muuta arvotavaraa? Poliisi julkaisi kuvat useiden talomurtojen saaliista ja kaipaa niille omistajaa

Itä-Suomen poliisi tiedotti marraskuussa tutkinnassa olevasta laajasta varkausvyyhdestä. Rikoksiin epäiltyjä tekijöitä on otettu kiinni ja vangittu – kotietsintöjä on tehty Liettuassa asti. Kotietsinnöissä poliisin takavarikkoon on saatu merkittävä määrä anastetuksi epäiltyä omaisuutta, koruja, kelloja ja muuta omaisuutta aina polkupyöriin asti.