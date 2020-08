Nuorta miestä epäillään useista sähköpolkupyörien varkauksista Kuopiossa – poliisi nappasi tekijän kiinni ja selvitti samalla laajemman rikosvyyhdin

Elomaan mukaan poliisi on panostanut Itä-Suomessa sähköpolkupyörien varkauksien tutkintaan kuluvan kevään ja kesän aikana. Tehostettu tutkinta on kannattanut, sillä poliisi on selvittänyt rikosvyyhdin, jossa on varastettu lukuisia sähköpolkupyöriä sekä muuta omaisuutta.