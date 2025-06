HS: Kolme biisonia ammuttu Itä-Savossa – loput yhä karkuteillä

Biisonitarhuri elättelee toiveita yhdeksän biisonin kotiinpaluusta.

Toissa viikonloppuna Parikkalasta karanneista 12 biisonista kolme on ammuttu, uutisoi Helsingin Sanomat.

Asiasta Helsingin Sanomille kertoi biisonitarhuri Olli Hälvä.

Biisonitrio ammuttiin peltoon Parikkalan ja Savonlinnan seutumilla. Hälvä sai apua paikallisilta erämiehiltä.

Hälvällä on kaikkiaan 80 biisonia, joista osa on karkaillut aiemminkin. Hän uskoo, että loput karkulaisista voisivat palata vielä kotiin Niukkalan kylälle, sillä tuulen suunta on kääntymässä kotimatkalle suotuisaksi.

Biisonit vaeltavat luonnostaan vastatuuleen.



Tällä hetkellä lauma liikkuu 15–20 kilometriä linnuntietä biisonitarhalta länteen.