Liike Nytin Harkimo pettyi vaalitulokseen: "Uuden alun edessä"

Liike Nytin puheenjohtaja Harry Harkimo kertoo kunta- ja aluevaalien tuloksen olevan pettymys.

Harry Harkimo kommentoi kunta- ja aluevaalien tulosta tiedotteessa.

Vaikka äänestystulos on hänen mukaansa pettymys, hän uskoo, että "eduskuntavaaleissa puolueen viesti menee terävämmin läpi".

– Puolue on uuden alun edessä ja nyt on ymmärrettävä, että kyse on kestävyyslajista. Pikavoittoja ei ole eikä tule, Harkimo toteaa.

Harkimon mukaan puolueella on selvä tilaus ja tehtävä.

Hänen mukaansa Liike Nytin menestys Savonlinnan kaupungissa ja Etelä-Savon hyvinvointialueella kertoo siitä, että "pinnan alla kuplii ja tarvetta puolueelle on paljon enemmän kuin tuore tulos kertoo".

Liike Nytin varapuheenjohtaja, lääkäri ja hammaslääkäri Panu Peitsaro keräsi Savonlinnassa lähes kymmenen prosenttia kaikista kaupungissa annetuista äänistä ja melkein 3 200 ääntä Etelä-Savon aluevaaleissa.

Savonlinnan lisäksi Liike Nyt menestyi kuntavaaleissa hyvin muun muassa Haminassa, Lapualla ja Kiuruvedellä.

Harry Harkimo Liike Nyt -puolueen kunta- ja aluevaalien vaalivalvojaisissa vaalipäivänä Helsingissä.Lehtikuva

Kakku kasvamaan

– Vanhat puolueet ovat kaikki mielellään jakamassa kakkua, mutta tärkeintä olisi saada kakku kasvamaan, Harkimo toteaa.

– Suomen talous ei ole kasvanut 18 vuoteen ja se on erittäin suuri uhka. Ja tästä ovat vastuussa kaikki vanhat puolueet. Suomalaiset köyhtyvät ja Suomi näivettyy.

Vain kasvu taittaa velan, tuo lisää työpaikkoja ja suomalaisille paremman toimeentulon, Harkimo sanoo.

– Verot pitää maksaa, mutta sitten ei saa hoitoa tai hoivaa, kun sitä eniten tarvitsee. Tätä luottamusta ei voi pettää. Sote on saatava kuntoon, Harkimo sanoo.

Harkimo valittiin jatkamaan Helsingin kaupunginvaltuustossa.

Lue myös: