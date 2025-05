Maisa Kuusikko eteni finaaliin ja teki suomalaista historiaa

Maisa Kuusikko eteni telinevoimistelun EM-kisoissa eritasonojapuiden finaaliin Saksan Leipzigissä.

Kuusikko oli maanantain karsinnan neljäs, kun kahdeksan parasta pääsee lajifinaaleihin. Hän keräsi 13,700 pistettä, kun eritasonojapuiden karsinnan ykkönen oli Saksan Helen Kevric pistein 14,766.

Naisten joukkuekilpailussa Suomi oli 11:s. Suomen joukkueessa voimistelivat Kuusikon lisäksi Kaia Tanskanen, Ekaterina Podobed ja Ada Hautala.

Lisäksi Tanskanen ja Kuusikko ylsivät neliottelun finaaliin. Tanskanen keräsi karsinnassa 51,132 pistettä ja oli 14:s. Kuusikon pistepotti oli 50,598 ja karsinnan sijoitus 16:s.

Neliottelun loppukilpailu on torstaina ja eritasonojapuiden perjantaina.

Voimisteluliiton tiedotteen mukaan Kuusikon kaksi EM-finaalipaikkaa on suomalaisittain historiallinen suoritus. Kuusikko on vuoden 1963 jälkeen ensimmäinen suomalaisnainen, joka on yltänyt kahdeksan parhaan telinekohtaisiin EM-finaaleihin.