Ukrainalaismies halusi venäläisurheilijat ahtaalle ja kääri hihansa – sitten alkoi tapahtua

"Pahaa vastaan täytyy taistella"

"Monet alkoivat estää minua"

– Olemme kuitenkin 99-prosenttisen varmoja, että he käyttivät meidän materiaaliamme. Emme tietenkään voi sulkea pois mahdollisuutta, että Kansainvälinen olympiakomitea on käyttänyt omaa informaatiotaan, mutta tämä on meidän työtämme. Urheilijat, joista olemme toimittaneet tiedot, on suljettu. Ennen meidän työtämme nuo urheilijat kilpailivat, Khudolieiev sanoi.