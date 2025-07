Venäläisurheilija julkaisi pöyristyttävän videon – raivo repesi

Venäläinen vapaaottelija Anastasia Luchkina on saanut vihat niskoilleen annettuaan sähkösavukkeensa orangille safaripuistossa Krimillä. Eläintarhanhoitajan mukaan oranki on voinut tapauksesta lähtien huonosti.

Luchkina, 24, julkaisi itsestään videon, jossa hän antoi sähkötupakkansa 10-vuotiaalle naarasorangille Danalle Taiganin eläintarhassa. Videolla Luchkina polttelee vaaleanpunaista sähkötupakkaansa itse, ennen kuin hän työntää sen orangin huulille.

Sen jälkeen oranki imee sähkötupakkaa ja puhaltelee höyryjä useampaan otteeseen, kunnes hän nielaisee savukkeen päässä olevan muovinpalan.

Safaripuiston eläinlääkäri Vasily Piskovoy on paljastanut, että Dana on sittemmin sairastunut.

Juttu jatkuu upotuksen jälkeen.

– Olen huolissani, että Dana saattoi nielaista korkin, koska tämä muovi voi aiheuttaa suoliston tukkeutumisen ja oksentelua. Tänään hän on jo syönyt huonosti, voinut huonosti ja nukkunut läpi päivän, Piskovoy sanoi Metro-lehden mukaan.

– Jos suolisto tukkeutuu, kaikki vastuu lankeaa tämän tytön harteille. Danochka on kuin lapsi. Tämä on erittäin vaarallista. Tupakointi itsessään on erittäin huono asia, mutta muovipalan nielaiseminen voi johtaa jopa leikkaukseen.

Safaripuiston tiedottaja Tatyana Aleksagina tuomitsi myös Luchkinan toiminnan ja kutsui sitä "rikokseksi".

– Tämä on tahallista, eläimen julmaa kohtelua. Hän tiesi tarkalleen, mitä oli tekemässä, ja vahingoitti eläintä, Aleksagina sanoi.

Maailman suurin eläinten oikeuksia puolustava järjestö PETA on myös puuttunut venäläisurheilijan toimintaan. PETA UK:n varapuheenjohtaja Mimi Bekhechi kritisoi Luchkinaa ja varoitti ihmisiä "huolimattomuudesta".

– Luchkina on varmaan saanut liian monta iskua päähän, jos hän luulee, että orangille vapen antaminen on hauskaa, hän sanoi The Sunille.

Hyllytus uhkaa

Metron mukaan Luchinkan valmentaja Vladimir Akatov kertoi uutistoimisto TASS:lle, että Luchinka on nyt vaarassa joutua hyllytetyksi tapauksen vuoksi. Luchinka on edustanut Venäjää kansainvälisellä tasolla jo ennen ammattilaisuransa aloittamista aiemmin tänä vuonna.

– Hän ei tupakoi, ja tämä on niin typerää. Hän on aikuinen, 24-vuotias, maajoukkueen jäsen. On selvää, että keskustelemme tästä tapauksesta, Akatov sanoi.

Luchkinan video on saanut rajua palautetta sosiaalisessa mediassa. Venäjän nyrkkeilyliitto tiedotti myös ottaneensa tapauksen tutkintaan.

– Venäjän nyrkkeilyliitto vastustaa tupakointia ja vaatii eläinten huolellista kohtelua. Tapaus siirretään kurinpito- ja eettisen komission käsiteltäväksi, joka soveltaa eettisen säännöstön mukaisia seuraamuksia, tiedotteessa kerrotaan.