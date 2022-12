Venäläisten turvapaikkahakemusten määrä moninkertaistui Suomessa tänä vuonna – syksyn hakemuspiikin taustalla selkeä syy

Venäläiset ovat hakeneet ahkerasti turvapaikkaa Suomesta tämän vuoden aikana. Maahanmuuttoviraston mukaan Venäjän kansalaiset ovat jättäneet 28. joulukuuta mennessä kaikkiaan 1 172 turvapaikkahakemusta. Määrä on yli viisinkertainen verrattuna vuoteen 2021, jolloin venäläisten jättämiä turvapaikkahakemuksia oli 207.

Migrin mukaan venäläisten turvapaikkahakemuksista on tänä vuonna tehty kaikkiaan 344 päätöstä, joista 95 oli myönteisiä ja 81 kielteisiä. Tutkimatta jätettiin 80 hakemusta ja 88:ssa tapauksessa asia ehti raueta.

Liikekannallepano näkyi hakemusmäärissä

– Venäjällä 21.9. määrätyn liikekannallepanon jälkeen turvapaikkahakemukset nousivat merkittävästi. Eli se on varmasti siinä yksi selittävä tekijä, arvioi aluevastaava Minna Serradj Maahanmuuttovirastosta.

Muutaman viime viikon aikana hakemuksia on jätetty enää alle 20 per viikko. Keskimääräinen turvapaikkahakemusten käsittelyaika on tällä hetkellä kahdeksan kuukautta. Se miten esimerkiksi liikekannallepanoa pakoilevien venäläisten hakemuksiin suhtaudutaan, jää vielä nähtäväksi.