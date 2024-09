NHL:n supertähti teki hurjan 112 miljoonan jättisopimuksen

Draisaitl kuittaa jättisopimuksensa aikana keskimäärin hurjat 14 miljoonaa dollaria kautta kohden. Kokonaisarvoltaan sopimus on 112 miljoonan dollarin (noin 101,3 milj. euron) arvoinen. Sopimus astuu voimaan kaudella 2025-26.

28-vuotias supertähti on edustanut Edmontonia koko NHL-uransa ajan. Lajin kirkkaimpien tähtien joukkoon lukeutuva saksalainen on pelannut NHL:ssä 719 ottelua, joiden aikana hän on takonut peräti 850 pistettä.