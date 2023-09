Venäläissotilaat ryöpyttävät yksityiskohtaisesti Putinin sotakonetta

Venäjän suurhyökkäykseen osallistuva puolisotilaallinen ja äärioikeistolainen Rusich-ryhmä kritisoi yksityiskohtaisesti Venäjän armeijaa sarjassa kirjoituksia, jotka on julkaistu 9. syyskuuta. Venäläisryhmän kritiikistä kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).