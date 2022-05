Ruotsalaistähden avautuminen oli liikaa – Venäjän kiekkolegendat ärähtivät: "Älä tule takaisin"

– Maa, joka aloittaa laittoman sodan. Olenko varmasti turvassa tässä kaupungissa. Päässäni pyöri niin monia ajatuksia. Myös seura on tiukasti yhteydessä maan hallintoon. Minusta tuntui, että en halua olla enää osa sitä. Minulla oli perhe kotona Ruotsissa, joka vietti unettomia öitä. Halusin vain pois sieltä, Wallmark kertoi.

– Minä en astu enää sinne jalalani. Sen voi sanoa varmaksi. Nyt on aika taistella sotaa vastaan, Wallmark totesi.

– Me sanomme Venäjällä näin, tervemenoa! Siihen ei ole muuta lisättävää, Fetisov sanoi.

– Luojan kiitos! Tervemenoa! Älä tule takaisin. Älkää antako hänen palata, jos ei kerran halua. Tämä on hänen oma asiansa. Jokaisella on oma päätöksensä. Miksi se pitäisi huomioida? Hän ei ole olemassa, Kozhevnikov totesi.

– Kun heille maksetaan rahaa täällä, kaikki on hyvin. Mutta, kun he ylittävät rajan, he alkavat keksimään asioita. Se oli sama valmentajiemme kanssa. En ole yllättynyt mistään, Plushev sanoi.