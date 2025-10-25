Juuri nyt Avaa

Nissinen toimii Kansainvälisen ampumaurheiluliiton valmennusakatemian toimitusjohtajana ja tuntee lajin päätöksenteon sekä ongelmakohdat.

– Se merkitsi minulle enemmän kuin mikään. Olen ylpeä siitä, että 40 prosenttia uskoi avoimuuteen, rehellisyyteen ja urheilun todellisiin arvoihin, Nissinen kertoi.

Venäläiskomento jatkuu – Karoliina Nissinen jäi alakynteen: "Tämä ei ollut loppu"

– Seuraavaksi Ratner kertoi, että Lisin lupaa 200 000 euroa jokaiselle jäsenliitolle, yhteensä 23 miljoonan euron rahoituksen seuraavalle kaudelle. Tämä oli heille hinta. Valitettavasti enemmistö valitsi rahan, mutta yhä useampi uskoo siihen, että eurooppalaisen ampumaurheilun tulevaisuus kuuluu arvoille, eikä ole ostettavissa, se antaa vähän toivoa, Nissinen sanoi.

– Jatkan työtä läpinäkyvän, eettisen ja riippumattoman ESC:n puolesta. Tämä ei ollut loppu – tämä oli alku.

– Saksan edustaja kysyi, näkeekö Ratner mitään eettistä ongelmaa tällaisissa lupauksissa. Ei nähnyt, Laurila avasi tiedotteessa.

Laurila oli kysynyt Ratnerilta, kuka liittoa johtaa, jos hän tulee valituksi, Ratner vai sponsori Lisin.

– Ehkä kuva kertoi oleellisen, Laurila viittasi Ratnerin kampanjakuvaan, jossa Lisin oli hänen takanaan.

– Olen erittäin iloinen siitä, että meillä oli esittää vahva, taitava ja ennen kaikkea rohkea ehdokas puheenjohtajakamppailuun. Kovin harva maa uskalsi edes käyttää kriittistä puheenvuoroa kokouksessa.

Lentodraamaa ja sääntömuutoksia

Etäosallistumisen ei ESC:n sääntöjen mukaan pitänyt olla mahdollista, mutta tiedotteen mukaan perjantaina hyväksyttiin kaksi maata etäosallistujiksi. Laurila kertoi, ettei etäosallistumismahdollisuutta mainittu kokouskutsussa.

– Oma lentoni torstai-illalta peruttiin, ja pääsin perille Jerevaniin vasta vuorokautta aiottua myöhemmin eli tänään lauantaina aamuyöllä, mutta minulle ei tällaisesta mahdollisuudesta mainittu myöskään siinä vaiheessa, kun torstaina ilmoitin lentoni perumisesta ja uudesta aikataulusta. Kokoushan alkoi jo perjantaina.