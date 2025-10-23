



Karoliina Nissinen pyrkii kaatamaan venäläisvallan – trollaaminen ja oligarkin miljoonat kiusana Euroopan ampumaurheiluliiton puheenjohtajaksi ehdolla oleva Karoliina Nissinen Helsingissä 21. lokakuuta. Lehtikuva Julkaistu 43 minuuttia sitten MTV URHEILU – STT Asetelma on vähintäänkin kihelmöivä. Helsinkiläinen Karoliina Nissinen haastaa Venäjän vahvasti tukeman nykyisen puheenjohtajan, kun Euroopan ampumaurheiluliitto päättää viikonloppuna tulevaisuutensa suuntaa yleiskokouksessaan Armenian Jerevanissa. Suomen ampumaurheiluliiton asettama puheenjohtajaehdokas Nissinen, 48, ajaa liittoon avointa ja läpinäkyvää hallintoa. Vastassa on liittoa johtava saksalais-venäläinen Alexander Ratner, jonka taustalla vaikuttaa vahvasti venäläinen oligarkki Vladimir Lisin. Metalliteollisuudella rikastunutta Lisiniä on kuvattu Venäjän toiseksi rikkaimmaksi mieheksi. – Kun ehdokkuuteni kesäkuussa julkaistiin, Lisin myönsi saman tien liitolle puoli miljoonaa euroa tukea, Nissinen kertoi esimerkin venäläisoligarkin toimintatavoista. Nissinen on lobannut ehdokkuuttaan vahvasti, viimeksi haulikkolajien MM-kisoissa Ateenassa viime viikolla. Hän uskoo saavansa pääosin länsieurooppalaisten tuen valinnalleen, sillä Venäjä-mieliselle vallanpidolle on toivottu vaihtoehtoa. – Tukiviestejä on tullut ympäri maailmaa, myös Euroopan ulkopuolelta. Moni on sanonut minulle, kuinka rohkea olen, kun lähden ehdolle, Nissinen kertoi STT:n haastattelussa ennen matkaa kohti Armeniaa. Kansainvälisessä ampumaurheiluliitossa (ISSF) venäläiset menettivät valtaansa kolme vuotta sitten, kun puheenjohtajaksi valittiin Lisinin syrjäyttänyt italialainen Luciano Rossi. Euroopan liiton nykyinen puheenjohtaja Ratner oli ISSF:ssa Lisinin oikea käsi pääsihteerinä, mutta pestiä pitää nyt hallussaan italialainen .





Alessandro Nicotra di San Giacomo

– Uusi johto on tehnyt kovan työn nykyaikaistaessaan hallintoa. Sama on edessä Euroopan liitossa, jos minut valitaan, Nissinen sanoi.

– Euroopan lajiliiton pitäisi olla ISSF:n jäsenjärjestö, mutta nyt tuntuu siltä kuin Euroopan liitto kilpailisi maailmanlaajuisen kattojärjestön kanssa, Nissinen kertoi ja toivoi nykyistä vahvempaa yhteistyötä myös olympialiikkeen kanssa.

Urheilujärjestöillä on merkittävä sanansa sanottavana siinä, kilpailevatko sotaa käyvän Venäjän urheilijat esimerkiksi olympialaisissa.

Venäläinen raha liiton taustalla

Vladimir Lisin Kansainvälisen ampumaurheiluliiton tapahtumassa helmikuussa 2019.imago/Hindustan Times/ All Over Press

Ampumaurheilun eurooppalainen lajijärjestö European Shooting Confederation (ESC) pitää virallisesti majaa Sveitsin Lausannessa, mutta Nissisen mukaan liittoa johdetaan käytännössä Moskovasta. Esimerkiksi liiton nettisivujen palvelin on Suomen itänaapurissa ja liiton sähköpostit tulevat Venäjältä.

– Hallinto ei ole avointa, vaikka avoimuuden vaikutelmaa yritetään ylläpitää. Edes liiton johtoryhmä ei tiennyt puheenjohtajakampanjan aikana julkistetun open table -neuvottelukunnan perustamisesta liittoon.

Venäläiset ampujat ovat päässeet kisoihin mukaan neutraaleina hyökkäyssodasta Ukrainaan huolimatta. ESC on venäläisen rahoituksen varassa, mikä ei ole sodan aikana eettisesti kestävää.

– Ehdokkuuteni ja valintani vastustajat sanovat, että ESC:ltä loppuvat rahat, jos minut valitaan.

Nissisen mukaan liiton on ollut vaikea hankkia esimerkiksi EU-rahoitusta tai länsimaisten yritysten tukea, kun yhteydet Venäjään ovat olleet niin vahvat. Oligarkin raha on riittänyt.

– Vastustajani sanovat myös, että minun johdollani Eurooppaan esitetty lyijykielto menisi sellaisenaan läpi, vaikka Suomikin vaatii Euroopan unionin esitykseen muutoksia. Yksi kampanjani pääteemoista on lyijykiellon estäminen, Nissinen korosti.

Lyijyn käyttöä lajissa on vähennetty, ja sitä otetaan useilla ampumaradoilla talteen, mutta lyijyn täyskielto voisi johtaa monien ampumaratojen sulkemiseen. Nissisen tavoite on lisätä ratoja.

Suomen ampumaurheiluliitto (SAL) joutui ESC:n kanssa kahnauksiin vaadittuaan vuoden 2023 yleiskokouksen asialistalle puheenjohtajan ja hallituksen luottamuslauseäänestystä. Ratner haastoi SAL:n oikeuteen, mutta ei saanut toivomiaan vahingonkorvauksia. Suomen lajiliittoa johtaa Vesa Nissinen, Karoliina Nissisen puoliso. Tätä perhesuhdettakin on käytetty lyömäaseena ESC:n puheenjohtajakamppailussa.

Nissinen pitää pienten puolta

Mikä sitten tekee Karoliina Nissisestä varteenotettavan puheenjohtajaehdokkaan? Suurelle yleisölle Nissinen on tuntematon, mutta hänellä on lajissa pitkä tausta harrastajana, seuratoimijana ja vuodesta 2024 virallisesti Kansainvälisen ampumaurheiluliiton valmennusakatemian toimitusjohtajana. Nissisen luotsaama akatemia on kouluttanut puolentoista vuoden aikana toista tuhatta valmentajaa, ja kysyntä on kovaa.

– Akatemiassa olisi töitä niin paljon kuin jaksaisi tehdä, Nissinen kertoi.

Nissinen on hallinnon ammattilainen työskenneltyään muun muassa oikeus- ja puolustushallinnossa. Sitä kokemusta hän tarjoaa nyt myös Euroopan ampumaurheiluliiton käyttöön ja kaipaa lajiin avoimuuden ohella tasa-arvoa, naisten näkyvyyden kasvattamista ja pienten maiden ottamista paremmin huomioon.

– Jos minut valitaan, käyn kaikkien ESC:n jäsenmaiden kanssa läpi, mitä ne liitolta kaipaavat. Tarpeet ovat niin erilaisia, mutta isoin huoli on, miten nuoret saadaan lajin pariin, Nissinen totesi.

ESC valitsee puheenjohtajansa lauantaina Jerevanissa. Nissinen ennakoi tasaista vaalia, jonka tulos 51 maan liittojen äänestyksessä voi kääntyä miten päin tahansa. Peli on kulisseissa kovaa, sillä Nissisen ehdokkuus on herättänyt myös närää. Valtarakenteita ei ole ollut tapana keikuttaa.

– Minulle on tullut ihmeellisiä viestejä sähköpostiin, ja sosiaalisessa mediassa tileilleni on liitetty Slava Russia -tekstejä, Nissinen valotti trollaamista.

Kokouspaikallakin on merkitystä

Puheenjohtajapelissä myös yleiskokouksen järjestämispaikka näyttelee roolia. Armenia on Venäjän suuntaan ystävällismielinen maa, ja Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on valvomassa maan rajoja. Joidenkin jäsenmaiden ampumaurheiluliittojen edustajat ovat virassa olevia tai entisiä upseereja, joiden kotimaat ovat kieltäneet matkustamisen Armeniaan.

Nissinen ei usko joutuvansa rajalla ongelmiin, mutta oma ja läheisten turvallisuus mietityttää silti viiden lapsen äitiä. Niin rajuja reaktioita ehdokkuus on herättänyt nykyjohdon tukijoissa.

– Jostain suomalaisuudesta kumpuaa oikeudenmukaisuuden taju ja hyvän puolesta taisteleminen, Nissinen kiteytti syyn ehdokkuudelleen.

ESC:n hallitukseen Ampumaurheiluliitto ehdottaa Juha Hirveä, kuusien olympialaisten konkaria. Kivääriampuja Hirvi voitti vuonna 2000 Sydneyssä olympiahopeaa.