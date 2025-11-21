Suomen ampumaurheiluliitto (SAL) kieltäytyy Euroopan ampumaurheiluliiton tarjoamasta 200 000 euron avustuksesta. SAL:n hallitus teki asiasta yksimielisen päätöksen torstai-iltana.
Liiton toiminnanjohtajan Anne Laurilan mukaan kieltäytymisen taustalla on rahan lähde. Euroopan ampumaurheiluliittoa (ESC) sponsoroi terästeollisuudella rikastunut venäläinen oligarkki Vladimir Lisin, jonka tukemana liittoa johtaa saksalais-venäläinen Alexander Ratner.
ESC ilmoitti lokakuun yleiskokouksessaan Jerevanissa, että se maksaa jokaisen 51 jäsenmaansa lajiliitolle 200 000 euroa, jos Ratner valitaan jatkamaan puheenjohtajana. Lisin lupasi kokouksessa ESC:lle yhteensä 23,1 miljoonan euron tuen vuosina 2026–2029.
"Ei käy suomalaiseen oikeustajuun"
SAL esitti Euroopan liiton puheenjohtajaksi helsinkiläistä Karoliina Nissistä, joka työskentelee Kansainvälisen ampumaurheiluliiton ISSF:n valmennusakatemian toimitusjohtajana. Nissinen hävisi puheenjohtajaäänestyksen Ratnerille.
– Tapa, millä rahaa tarjottiin äänestyksen vauhdittamiseksi, ei käy suomalaisten oikeustajuun, Jerevanissa paikalla ollut Laurila sanoi STT:lle.
ESC:n talous on pääosin riippuvainen Lisinin rahoituksesta. Tilannetta korostaa se, että yleiskokouksessa kansallisten liittojen vuosittainen jäsenmaksu pudotettiin 500 eurosta 100 euroon. Jäsenmaksuista kertyy siten Euroopan liitolle vain muutama tuhat euroa.
Suomen ampumaurheiluliiton tämän vuoden talousarvio on noin 2,9 miljoonaa euroa, joten ESC:n tarjoama tuki olisi ollut lähes seitsemän prosenttia liiton vuoden budjetista.