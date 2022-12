Venäläishuippu höykyttää Vladimir Putinia – näiden kommenttien jälkeen ei maajoukkuekutsua tarvitse enää odotella

27-vuotiaasta Karpovasta tuli kesäkuussa ensimmäinen venäläinen maajoukkueurheilija, joka on avoimesti homoseksuaali. Karpova pelasi Venäjän naisten maajoukkueessa 12 ottelua vuosina 2016–2019. Hän edusti synnyinmaataan muun muassa vuoden 2017 EM-lopputurnauksessa Hollannissa.

Karpovan tänä vuonna esittämät lausunnot pitävät kuitenkin huolen siitä, ettei paluuta maajoukkuepaitaan ole luvassa ainakaan niin pitkään kuin Putin on vallassa.

– Venäjän propaganda yrittää vakuuttaa venäläiset siitä, että olemme jotenkin erityislaatuinen kansa ja koko maailma on meidän "erikoisoperaatiotamme" vastaan. Mistä "erikoisoperaatiosta" tässä oikein puhutaan? Mielestäni venäläiset eivät ole mitenkään erityisiä.

Eri medioille annettujen haastateluiden lisäksi Karpova on osallistunut aiemmin kotimaassaan mielenosoituksiin, ja hän myös jakaa mielipiteitään hyvin aktiivisesti Instagram-tilillään.

– En vain voi katsoa tätä epäinhimillisyyttä ja pysyä hiljaa. En tiedä, mitä tapahtuisi, jos olisin Venäjällä enkä Espanjassa, mutta koen, että minulla on erityinen velvollisuus puhua.

– Me olemme tämän planeetan ilkeimmät ja myrkyllisimmät ihmiset. Väittelemme vain siitä, kumpi on pahempi. Vladimir Vladimirovich sanoo, että minä olen, ja minä taas olen alkanut uskoa, että se on hän. Olemme todenneet olevamme tasoissa, Lukashenka sanoi muun muassa Independentin mukaan.