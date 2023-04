Venäläisen oppositiopoliitikko Kara-Murzan vaimo: "Tuomio osoittaa heidän todella pelkäävän miestäni"

Kara-Murza on arvostellut voimakkaasti Venäjän aloittamaa hyökkäyssotaa ja puhunut aiheesta julkisesti eri puolilla maailmaa, muun muassa Washingtonissa, Lissabonissa ja Helsingissä. Juuri näihin julkisiin esiintymisiin viitattiin asevoimien halventamiseen liittyvissä syytteissä.

Tuomitun asianajaja Maria Eismont kommentoi tuoreeltaan, että lakia noudattava oikeusistuin ei olisi antanut tällaista tuomiota.

– Vladimir on kolmen lapsen isä, kahden alaikäisen ja yhden vauvan, mikä on lieventävä asianhaara. Tämä on maksimituomio ja käsittääkseni he olisivat antaneet vieläkin pidemmän tuomion, jos se olisi ollut mahdollista.

Kara-Murzan vaimo Evgenia kommentoi miehensä tuomiota Washington Post -lehdelle. Hän kertoo ihailevansa miestään, ja että tämä ei tule koskaan luovuttamaan taistelua tai tinkimään periaatteistaan. Hän kertoo taistelevansa miehensä kanssa vapaamman ja demokraattisemman Venäjän puolesta.

He pelkäävät ja vihaavat hänen rohkeuttaan

– Tämä tuomio osoittaa, että he (Venäjän johto) pelkäävät miestäni niin paljon. He pelkäävät ja vihaavat hänen rohkeuttaan ja johdonmukaisuuttaan niin paljon, että he haluavat vangita hänet neljännesvuosisadaksi.

Lännessä toimittajaksi kouluttautunut Kara-Murza oli vuonna 2015 ammutun oppositiopoliitikko Boris Nemtsovin ja entisen oligarkin, sittemmin presidentti Vladimir Putinin arvostelijaksi ryhtyneen Mihail Hodorkovskin läheinen liittolainen. Hän on aiemmin selvinnyt ainakin kahdesta myrkytysyrityksestä.

Pitkä vankeustuomio on saanut jyrkän vastaanoton eri puolilla maailmaa. Tuomitsevia kannanottoja on tullut muun muassa EU:lta ja Yhdysvalloilta. Kara-Murza on Venäjän lisäksi Britannian kansalainen, ja hänen toinen kotimaansa reagoi kutsumalla Venäjän Lontoon-suurlähettilään puhutteluun.

– Rikosyytteet nostettiin hänen rohkeutensa ja Venäjän hyökkäyssodan tuomitsemisen takia. Britannian hallitus osoittaa solidaarisuutta Vladimir Kara-Murzalle sekä hänen perheelleen, ja vaatii hänen pikaista vapauttamistaan, sanoi Britannian Venäjän-suurlähettiläs Deborah Bronnert Moskovassa maanantaina.

Toimittajien tilanne on aina ollut tukala Putinin Venäjällä, ja muuttunut vain pahemmaksi sodan aikana. Viimeisin esimerkki on amerikkalaistoimittaja Evan Gerskovichin pidätys vakoilusyytösten takia. Puolustusasioihin keskittynyt entinen toimittaja Ivan Safronov sai puolestaan 22 vuoden tuomion maanpetoksesta viime syksynä.

Oppositiosta vankilaan on heitetty muun muassa Ilja Jashin, joka arvosteli Venäjän sotarikoksia Ukrainassa. Näkyvin hahmo Aleksei Navalnyi viruu edelleen vankilassa, ja hänen terveydentilastaan on viime aikoina liikkunut huolestuttavia tietoja. Maanantaina Navalnyin tiimi kuitenkin jakoi hänen vankilassa äänittämiään ääniviestejä, joissa hän kommentoi Kara-Murzan saamaa tuomiota.

– Olen täysin tuohtunut tänään annetusta tuomiosta. Hän sai 25 vuotta ja pidän tuomiota laittomana, häpeilemättömänä ja yksinkertaisesti fasistisena. Kara-Murzaa syytetään poliittisista syistä ja ilmaisen tukeni hänelle ja hänen perheelleen, Navalnyi sanoi.