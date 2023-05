Venäläishävittäjä häiritsi puolalaiskonetta Mustallamerellä kansainvälisessä ilmatilassa – MTV seuraa sotaa

Venäläinen hävittäjä häiritsi perjantaina puolalaista rajavalvontakonetta Mustallamerellä kansainvälisessä ilmatilassa, kertoo Romanian puolustusministeriö. Ministeriö tuomitsi venäläiskoneen toiminnan aggressiiviseksi ja vaaralliseksi.



Puolalaiskone oli Euroopan rajavirasto Frontexin rutiinipartiossa, kun venäläinen Suhoi Su-35 -hävittäjä tuli häiritsemään sitä. Tapahtumapaikka oli noin 60 kilometriä itään Romanian ilmatilasta.



– Tämä tapaus on lisätodiste Venäjän provokatiivisesta toiminnasta Mustallamerellä, Romanian puolustusministeriön lausunnossa sanottiin.



Frontex ei kommentoinut tapausta uutistoimisto AFP:lle. Puolan rajavartiolaitos kieltäytyi kommentoimasta asiaa, mutta ilmoitti tiedottavansa siitä sunnuntaina.



Puolan rajavartioston kone on mukana Frontexin operaatiossa Romaniassa, jossa ovat mukana myös Ruotsi ja Espanja. Puolalaiskone on ollut Romaniassa 19. huhtikuuta alkaen ja palaa takaisin 17. toukokuuta.