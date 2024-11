Venäläiset murtautuneet Ukrainan asemiin – tämä on tilanne juuri nyt

Kuluvan vuoden aikana Venäjä on vallannut Ukrainan alueita reilut 2 200 neliökilometriä, joista yli puolet viimeisen kolmen kuukauden aikana.

Venäjä on onnistunut viimeisen viikon aikana tekemään "verrattain merkittäviä suorituksia", Kastehelmi sanoo.

– Se on onnistunut muun muassa valtaamaan parinkymmenen tuhannen asukkaan Selydoven kaupungin, joka on suurin vallattu kaupunki sitten viime talven. Siellä on tehty murto ukrainalaisten asemiin. Sitä ei voida vielä kutsua varsinaisesti läpimurroksi, sillä ukrainalaiset vielä jotenkuten pystyvät pitämään venäläisiä aisoissa, hän kertoo.