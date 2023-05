Yli tuhat Venäjältä kutsuntoja paennutta odottaa turvapaikkapäätöstä Suomessa – Suomi odottaa EU:n linjausta

Suomeen on paennut Venäjältä yhteensä 1 179 ihmistä Venäjän presidentti Vladimir Putinin viime syksynä asettaman osittaisen liikekannallepanon jälkeen.

Suomen Maahanmuuttovirasto on Sutterin tietojen mukaan ollut aloitteellinen, ja Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa vaihtanut asiasta tietoja.

Venäläinen tutkija Vjatsheslav Skokov on yksi Suomeen paenneista. Hänen kokemuksensa mukaan turvapaikkaprosessissa ei ole tapahtumassa nyt juuri mitään. Skokov on ollut Suomessa puoli vuotta ja arvioi, että turvapaikkaprosessi voi kestää Suomessa puolitoistakin vuotta.

Venäjällä maastapoistumiskielto asepalveluksesta kieltäytyville

Asevelvollisuuden välttelystä voi saada kahden vuoden vankeusrangaistuksen ja maasta poistuminen voidaan estää. Viimeksi liikekannallepano on asetettu toisen maailmansodan aikana.

Aiemmin varmin tapa välttää kutsunnat Venäjällä on ollut korkeakouluun meno. Maaliskuussa duuma on kuitenkin tehnyt aloitteen kutsuntaikärajan nostosta 21–30-vuotiaisiin nykyisestä 18–27-vuotiaista. On arvioitu, että muutoksella pyritään saamaan kutsuntoja välttelevät opiskelijat asevelvollisiksi.