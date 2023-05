Venäjä on tehnyt yöllä jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, sanovat ukrainalaisviranomaiset. Kiovan pormestarin Vitali Klitshkon mukaan kaupungissa on syttynyt tulipalo yhdeksänkerroksisen rakennuksen katolla.



Alueen sotilashallinnon johtajan Serhi Popkon mukaan tulipalo aiheutui taivaalta pudonneista kappaleista. Hän kehotti kaupungin asukkaita pysymään suojissa, kunnes tilanteen ilmoitetaan olevan ohitse.



Taivaalta putosi Popkon mukaan erinäisiä osia myös kahdella muulla alueella. Tietoja vahingoista ja mahdollisista henkilövahingoista varmistetaan.



Ukrainan asevoimat sanoi puolenyön jälkeen, että lennokkeja on suunnannut kohti Kiovaa.



Viranomaiset ovat ilmoittaneet räjähdyksistä paitsi Kiovan alueella myös Kiovan koillispuolella sijaitsevassa Tshernihivin kaupungissa. Ukrainan asevoimien mukaan ilmapuolustusjärjestelmät ovat olleet aktiivisena sekä Kiovan että Tshernihivin alueilla.



Asovanmeren rannalla sijaitsevan Mariupolin maanpaossa elävä ukrainalainen paikallishallinto puolestaan kertoi räjähdyksistä Venäjän miehittämässä satamakaupungissa.