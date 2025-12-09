Norjan nykyinen valtiovarainministeri Jens Stoltenberg vierailee tänään Suomessa.

Hän markkinoi Suomessa syksyllä 2025 ilmestynyttä omaelämäkirjaansa Nato-vuosilta.

Iltapäivällä hän osallistuu myös Atlantti-seuran tilaisuuteen, jossa hän keskustelee yhdessä presidentti Alexander Stubbin kanssa Natosta ja Euroopan turvallisuustilanteesta.

Kansainvälisiltä areenoilta Jens Stoltenberg palasi suoraan kotimaansa Norjan politiikkaan alkuvuodesta.

Lokakuussa 2024 hän luovutti sotilasliitto Naton pääsihteerin tehtävät seuraajalleen Mark Ruttelle. Stoltenberg ehti toimia tehtävässään kymmenen vuotta.

Häntä pidempään Natoa on johtanut ainoastaan hollantilainen Jens Luns, jonka pääsihteerikausi kesti vuodesta 1971 vuoteen 1984.

1970-luku erosi turvallisuuspoliittisesti kuitenkin 2010- ja 2020-luvuista.

Kylmän sodan jälkeisinä vuosina sotilasliitto oli ehtinyt muuttua enemmän muodollisuudeksi, mutta Stoltenbergin valtakaudella Venäjän uhka tiivisti jälleen Naton rivejä ja nosti jäsenmaiden puolustusmenoja.