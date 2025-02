Venäjällä on USA-keskusteluissa valtava etu: "Kuukausi vastaan kymmenet vuodet"

Venäjän puolelta ei ole tullut mitään ilmi, mistä olisivat valmiita joustamaan. Se tavoittelee neuvotteluissa sodan päämääriään, ei rauhaa, arvioivat suomalaispoliitikot Huomenta Suomessa.

– Sota on siirretty neuvottelupöytään, tiivistää puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra (kok.).

Venäjän ja Yhdysvaltojen ulkoministerien (Marco Rubio ja Sergei Lavrov) keskusteluista suurin osa näyttää käytetyn asioihin, joihin Yhdysvalloilla ei ole valtakirjaa, eli Ukrainan ja Euroopan asioille, jatkaa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen (sd.). Kopran mukaan huolestuttavaa on, että Venäjä haluaa esittää rajoitteita myös koko muun Euroopan turvallisuusrakenteille.

– Rauhan tavoittelu on arvokas asia, sen on tapahduttava osapuolet huomioiden. Huomioidaan kuitenkin, että Venäjä on sodan aloittanut osapuoli, aggressori. Ei voi olla niin, että Venäjä saa tällä tavoin palkinnon tekemästään pahuudesta, Kopra alleviivaa.

Poliitikkojen mukaan Venäjällä on USA-keskusteluissa valtava etu puolellaan. Etua voisi kutsua Sergei Lavroviksi.

– Kun katsoo neuvottelutiimejä, Venäjän puolella henkilöitä, joilla kymmenien vuosien kokemus neuvottelemisesta ulkopolitiikassa ja kansainvälisissä kriiseissä. Yhdysvalloilla on ihmisiä, jotka ovat aloittaneet kuukausi sitten, Kopra muistuttaa.

Trumpin linja arvaamaton

Koskinen toistaa ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) toteamuksen alkuviikolta: Yhdysvaltojen pakka on sekaisin.

– On varmaan järkevästikin asioita valmistelevia voimia, mutta on satunnaista, mikä linja (presidentti Donald) Trumpin toimesta valitaan, tulos on hämmentävä ja riskaabeli. Olisi korkea aika saada tähän varmuutta.

Venäjä esitti tiistaina tiukan ehdon: Se ei halua mistään Nato-maasta ihmisiä turvaamaan rauhaa Ukrainaan. Kopran ja Koskisen mielestä keskustelu rauhanturvaajista on erittäin ennenaikaista, mutta silti on selvää, ettei sodan aloittaja voi sanella ehtoja lopullisissa rauhanneuvotteluissa.

– Täytyy hakea Ukrainan mielipiteitä, miten he turvallisuutensa takaavat tulevissa ratkaisussa. On turvallisempaa, mitä laajempi pohja turvaavia maita on, Koskinen toteaa.

Keskiviikkona Pariisissa pidetään jo viikon toinen Euroopan "hätäkokous" Ukrainan tilanteen tiimoilta. Nyt kokoukseen osallistuu myös Suomi pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin voimin. Maanantain kokous ei tuonut konkretiaa, nyt sitä toivotaan tai suorastaan vaaditaan.

– Kasataan eurooppalaisia joukkoja ja mietitään niiden rooleja, Kopra arvioi.

Venäjä haluaa neuvotteluissa parantaa talouttaan ja päästä eroon pakotteista, joita EU langetti maalle jo 16. paketin keskiviikkona.

– Olemme edelleen hyvin kaukana siitä, että voidaan keskustella mistään pakotteiden purkamisesta. Venäjän tuotava pöytään myönnytyksiä, myöntävät olevansa väärässä ja pyrkivät rauhaan. Sitten voitaisiin aloitella mahdollista pakotteiden purkukeskustelua.

