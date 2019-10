Venäjän suurlähettiläs: Liberalismin retoriikalla pyritään edistämään itsekkäitä, epädemokraattisia tavoitteita

– Maailmanjärjestyksessä on kiihtynyt polysentrisen maailman kehittyminen. Pyrkimys yksinapaisen maailmanjärjestyksen luomiseen on kuitenkin epäonnistunut. Uudet pelaajat tavoittelevat suurempaa vaikutusta ja kasvavia mahdollisuuksia. Tämä tuntuu ilmeisen epämukavalta niistä jotka ovat tottuneet monopoliasemaansa, Kuznetsov näpäytti puheensa aluksi, viitaten selkeästi Yhdysvaltoihin.

– Näiden toimijoiden mukaan itsenäisiä valtioita saa pommittaa hajalle ja kaataa epämukavan tuntuisia hallituksia, Kuznetsov jatkoi, ja viittasi todennäköisesti Syyriaan. Venäjä on tukenut Assadin hallitusta, päinvastoin kuin länsimaat.

Venäjän kauppa on takkuillut pahasti seitsemän viime vuoden aikana, ja Krimin valtaus vauhditti jo valmiiksi jyrkkää alamäkeä. Kuznetsovin mukaan pahimmasta talouskriisistä on kuitenkin jo päästy.

– Tyytyväiseinä toteamme kaupan palanneen kriisiä edeltävälle tasolle. Selvästi on havaittavissa myös tahto suhteiden palauttamisesta normaalille tolalle, Kuznetsov arvioi.

Venäjän talous on kärsinyt öljyn, hinnan, suhdanteiden sekä kiistämättä myös pakotteiden vuoksi, mutta nyt voimme jo sanoa että niistä on selvitty. Olemme välttyneet mm. pankkisektorin romahduksesta. Venäjä on oppinut toimimaan paineiden ja painostuksen alla, Kuznetsov totesi.