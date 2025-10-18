Venälänen menestyspainija Irina Ologonova on saanut 18 kuukauden kilpailukiellon dopingrikkomuksesta. Rangaistuksen on asettanut urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS, Inside the Games kertoo.
Painin Euroopan mestarille ja kolminkertaiselle MM-hopeamitalistille Irina Ologonovalle langetettiin 18 kuukauden dopingpanna 11 vuoden takaisesta dopingrikkomuksesta. Marraskuussa 2014 otettu näyte sisälsi kiellettyä tuaminoheptaani-piristettä.
Ologonova jäi kiinni Moskovan laboratorion tietokannan todisteiden perusteella. Hän oli ollut väliaikaisessa kilpailukiellossa huhtikuusta 2024 lähtien, ja hänen kilpailukieltonsa ulottuu siitä tämän vuoden lokakuuhun.
Ologonovalta myös mitätöidään tulokset aikaväliltä 8.11.2014–8.7.2015. Päätöksestä on mahdollisuus valittaa vielä CASiin.
Ologonova voitti 55-kiloisten sarjassa Euroopan mestaruuden vuonna 2016. Hänellä on kolme MM-hopeaa, jotka hän saavutti vuosina 2014–16. Kyseiset arvokilpailut eivät olleet ajanjaksolla, jolta Ologonovan tulokset mitätöitiin.
Tätä nykyä 35-vuotias Ologonova on viimeksi kilpaillut helmikuussa 2024 Bukarestissa pidetyissä EM-kilpailuissa. Hän jäi tuolloin mitalitta hävittyään puolivälieräottelunsa.