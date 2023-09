Vapautus kumottiin – Venäjän viisinkertainen maailmanmestari jättimäiseen dopingpannaan

Venäjän antidopingtoimisto Rusada vapautti Kashirinan dopingrikkomuksista viime vuoden syyskuussa. Nyt tuo vapautus on kuitenkin kumottu Urheilun kansainvälisen välimiesoikeuden CAS:n päätöksellä ja Kashirina on asetettu peräti kahdeksan vuoden kilpailukieltoon.

Kashirina on painonnoston viisinkertainen maailmanmestari ja kahdeksankertainen Euroopan mestari. Hänellä on lisäksi olympiahopea Lontoosta 2012. Hän on saavuttanut mitaleita yli 75-kiloisten, yli 87-kiloisten ja yli 90-kiloisten painoluokissa.