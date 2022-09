Venäjän kiekkolegendalta tylyä tekstiä Suomesta: "Heillä on ongelma"

– Suomen Liigan taso ei ole niin korkea, monet eivät mene ulkomaille, joten he menettävät enemmän kuin meidän sarjamme. Kaikki pelaavat kanssamme, ruotsalaiset, yhdysvaltalaiset, kanadalaiset, tshekit, slovakit. He korvaavat heidät muilla pelaajilla. Heillä on ongelma, ei meillä, Krikunov totesi.