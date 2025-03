NHL:stä tuttu kohupelaaja sai Venäjän passin – "Hän rakastaa Venäjää"

NHL:stäkin tuttu yhdysvaltalainen kohupelaaja Alex Galchenyuk, 31, on saanut Venäjän kansalaisuuden.

KHL-seura Amur Habarovsk kertoi asiasta verkkosivuillaan. Galchenyuk on syntynyt Yhdysvalloissa, mutta on viettänyt osan lapsuudestaan Venäjällä.

– Minulla on ilo ilmoittaa, että Alex Galchenyuk on saanut Venäjän passin. Olemme keskustelleet hänen kanssaan paljon tällä kaudella, ja voin sanoa, että hän on hengeltään ja luonteeltaan venäläinen. Hän rakastaa Venäjää, Habarovskia ja tätä seuraa, joten voimme sanoa, että hän on tullut kotiin, Amurin puheenjohtaja Sergei Abramov viestii seuran tiedotteessa.

Yhdysvaltoja ennen edustanut Galchenyuk on pelannut KHL:ssä kaudesta 2023-24 lähtien. Hän nousi kohun keskelle vuonna kesällä 2023, kun hänet pidätettiin rattijuopumuksesta.

Poliisiraportin mukaan Galchenyuk käyttäytyi poliiseja kohtaan aggressiivisesti ja uhkaillut heitä väkivallalla. Hän väitti myös, että hänellä on Venäjällä kontakteja, jotka voisivat vahingoittaa poliiseja ja heidän läheisiään.

Tapahtuneen myötä Galchenyuk sai potkut NHL-seura Arizona Coyotesin riveistä.

Galchenyuk varattiin vuoden 2012 NHL-varaustilaisuudessa koko draftin kolmantena pelaajana. Hän on edustanut 654 ottelua kattavalla NHL-urallaan Montreal Canadiensia, Arizona Coyotesia, Pittsburgh Penguinsia, Minnesota Wildia, Ottawa Senatorsia, Toronto Maple Leafsia ja Colorado Avalanchea.

Hän on edustanut USA:ta kaksissa MM-kisoissa.